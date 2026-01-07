Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Lazio in trattativa per Taylor, l'olandese può sostituire Guendouzi

07 Gen 2026 - 19:32

La Lazio, dopo Ratkov, è pronta a mettere a segno il secondo colpo di mercato. Il club biancoceleste, infatti, è in trattativa avanzata per il centrocampista olandese dell'Ajax Kenneth Taylor, individuato dalla società del presidente Lotito come sostituto di Matteo Guendouzi, ormai prossimo al trasferimento al Fenerbahce. L'accordo con la società olandese dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 17 milioni di euro bonus compresi e una percentuale sulla futura rivendita con il calciatore che potrebbe arrivare a Roma già nel prossimo fine settimana per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai colori biancocelesti. 

Ultimi video

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

00:31
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

00:57
Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

01:35
Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

00:58
Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

01:05
Il calciomercato live

Calciomercato live: tutte le trattative

00:21
Il mercato del Napoli

Napoli: ipotesi Benfica per Lucca

00:54
Il mercato dell'Inter

Inter, sfuma il ritorno di Cancelo

01:14
Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

01:41
CLIP MICELI MERCATO INTER CANCELO 05/01 SRV

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

01:35
CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

01:11
CLIP ACCOMANDO SU FRATTESI-ASLLANI 4/1 SRV

Accomando: "Frattesi al Galatasaray, vi spiego tutto". E su Asllani...

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

I più visti di Mercato

Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

Il Manchester Utd ha esonerato Amorim. Al suo posto Darren Fletcher

Inter, addio Cancelo: va al Barcellona. Acerbi e De Vrji resteranno in nerazzurro

Sfumato Cancelo, resta solo l'eventuale uscita di Frattesi: così l'Inter ripete l'azzardo di un anno fa

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

L'indiscrezione di Pellegatti: "Contatto Juve-Theo Hernandez, pronto il ritorno in Italia"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:27
"Petar è qui!": Ratkov è sbarcato a Roma. Lotito: "Lo seguivamo da tempo"
20:24
Bologna, Di Vaio: "Fabbian importante, non è in uscita"
19:32
Lazio in trattativa per Taylor, l'olandese può sostituire Guendouzi
19:16
Roma, Gasperini incontra Ryan Friedkin per il mercato a Trigoria
18:05
Bologna, Di Vaio: "Fazzini interessante ma non è un nostro obiettivo"