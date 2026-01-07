Lazio in trattativa per Taylor, l'olandese può sostituire Guendouzi

La Lazio, dopo Ratkov, è pronta a mettere a segno il secondo colpo di mercato. Il club biancoceleste, infatti, è in trattativa avanzata per il centrocampista olandese dell'Ajax Kenneth Taylor, individuato dalla società del presidente Lotito come sostituto di Matteo Guendouzi, ormai prossimo al trasferimento al Fenerbahce. L'accordo con la società olandese dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 17 milioni di euro bonus compresi e una percentuale sulla futura rivendita con il calciatore che potrebbe arrivare a Roma già nel prossimo fine settimana per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai colori biancocelesti.