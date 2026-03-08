Lecce-Cremonese, finale amaro per Nicola: polemiche per un rigore non concesso

Un episodio commentato duramente nel post partita dal ds della Cremo Simone Giacchetta: "Non sono qui a commentare la partita dal punto di vista tattico perché non mi compete. Voglio invece chiarire la nostra posizione in merito all'episodio decisivo nel finale di questa partita. Non è stato nemmeno chiesto l'intervento del Var, quando a tutti, anche agli spettatori, è sembrato abbastanza evidente che Sanabria sia stato toccato sul piede destro dal difensore avversario: un tocco a 5 metri dalla porta, solo davanti al loro portiere. L'arbitro pensa di aver visto bene, ma il Var cosa ci sta a fare? A volte sembra che stiano a guardare i millimetri, i dettagli futili, e in situazioni come questa poi non intervenire. Ci sentiamo danneggiati. Confronto con Sozza? L'arbitro non ci ha detto nulla. C'è stata un po' di confusione nel finale perché dal nostro punto di vista ci siamo visti privati dalla lettura di un episodio che andava almeno guardato al Var. Per me è rigore già di base. Ma sicuramente non dev'essere giallo per simulazione di Sanabaria. Queste partite ci lasciano delle ferite , come l'espulsione a partita terminata. Forse tutto questo non sarebbe accaduto se il Var fosse intervenuto, come sul gol giustamente annullato a Payero".