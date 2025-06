L'avventura di Joaquin Correa all'Inter è ormai ai titoli di coda. Il contratto dell'attaccante argentino con i nerazzurri scadrà il 30 giugno e ormai sembra chiara la volontà dei vertici di Viale della Liberazione di non confermare il "Tucu". Per questo, secondo quanto riporta Gianluca di Marzio, Correa avrebbe trovato un principio di accordo con il Botafogo per trasferirsi al club brasiliano a parametro zero.