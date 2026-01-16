Corrado: "Lucca al Pisa? Oggi fantacalcio, ma si vedrà"

Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni, dal campo al mercato: "Abbiamo preso Bozhinov, un ragazzo classe 2005 dell'Anversa: è talentoso ed è già pronto per giocare stasera. Lo stesso discorso vale per Durosinmi, sono giocatori da Pisa. Joao Pedro ha scelto un'altra strada nonostante all'inizio avesse deciso di intraprendere questa bella idea con noi. Chiusa una parta, apriremo un portone. Lucca? Oggi è fantacalcio. Vogliamo bene a Lorenzo, che è un giocatore molto importante e soprattutto un ragazzo perbene. Con lui abbiamo sfiorato la Serie A, probabilmente gli portiamo anche fortuna perché l'unico gol che ha fatto quest'anno in campionato è stato proprio contro di noi. Ci sentiamo spesso, gli abbiamo sempre detto che deve cercare di ritagliarsi spazio e mostrare le sue qualità in una delle migliori società, ovvero il Napoli. Poi per il resto... si vedrà".