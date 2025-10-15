Nottingham Forest, Postecoglou a rischio?

Dopo Nuno Espirito Santo, anche Postecoglou rischia di essere allontanato dalla panchina del Nottingham Forest. L'inizio di stagione è stato sicuramente deludente, e gli ultimi risultati di Postecoglou non hanno migliorato la situazione: la società è scontenta e i fischi dei tifosi dopo la sconfitta interna di Europa League contro Midtjylland ne sono la prova. In Premier le cose non vanno meglio: due sconfitte nelle ultime due partite contro Newcastle e Sunderland. Ed ecco che il proprietario del club Evangelos Marinakis adesso medita un altro cambio di allenatore, pur sapendo che non gioverebbe né alle casse né alla reputazione della società.