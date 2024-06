Como e Varane fanno sul serio: il difensore è in città per parlare con Fabregas

SBARCATO

Il difensore ex campione del mondo con la Francia è svincolato e a 31 anni potrebbe trasferirsi in Serie A nel club neopromosso. C'è anche la Roma

Raphael Varane è arrivato a Como! Il difensore francese, campione del mondo da protagonista nel 2018, è volato in Italia dando seguito alle voci di mercato che lo vedrebbero come possibile rinforzo per l'ambiziosa formazione neopromossa allenata da Cesc Fabregas. Svincolato dopo l'esperienza in Premier League al Manchester United, Varane incontrerà il tecnico spagnolo e la dirigenza lariana per capire la fattibilità di una trattativa che sembrava quasi impossibile da realizzare. E invece, per i ricchissimi fratelli Hartono, l'ambizione è tanta e vogliono dimostrarlo.

Dopo i successi con Francia e Real Madrid, la carriera di Varane ha preso una curva inaspettata con il passaggio in Premier League alla corte del Manchester United. I ritmi del calcio inglese e la situazione confusionaria dentro e fuori dal campo dei Red Devils lo ha trascinato in un vortice di prestazioni al di sotto delle aspettative e, blindato da un ingaggio elevatissimo, la naturale conclusione delle cose è stata la scadenza del contratto il 30 giugno 2024. A 31 anni, però, Varane vuole dimostrare di poter essere ancora un giocatore importante, ma senza disdegnare progetti che lo vedano al centro del campo da protagonista ancora prima che ricchi contratti. Per questo tra gli approcci dei club sauditi, Varane si è preso del tempo per ascoltare anche la proposta del Como, volando sul lago per parlare direttamente con proprietà e staff tecnico per capire le reali ambizioni del club neopromosso in Serie A.

Anche la società lombarda, qualora ricevesse un'apertura importante e convinta da parte dell'ex campione del mondo, dovrà avere delle garanzie soprattutto dal punto di vista fisico. Nei tre anni a Manchester, infatti, Varane ha giocato solo il 40% delle partite disputate per via dei continui infortuni che ne hanno limitato il rendimento.

Condizioni che in ogni caso possono far gol ad altre società alla ricerca di un difensore di esperienza. Se è vero che il Como al momento è molto avanti nei discorsi col calciatore, anche la Roma è spettatrice interessata dell'evoluzione della situazione.