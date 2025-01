Como, preso Caqueret dal Lione: affare da 17 milioni

"Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio di Maxence Caqueret dall’Olympique Lione. Il 24enne centrocampista francese, prodotto dello stimato Settore Giovanile del Lione, si unisce con un contratto di quattro anni e mezzo, impegnando il suo futuro con il club lariano fino a giugno 2029. Caqueret ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2019 e si è guadagnato un ruolo di rilievo agli Europei Under-19. Da allora ha collezionato oltre 147 presenze in Ligue 1". Il Como lo ha acquistato a titolo definitivo per 17 milioni di euro.