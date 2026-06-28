Como, per l'attacco si guarda in casa Benfica: idea Ivanovic

28 Giu 2026 - 15:01
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Il Como si dimostra sempre più attivo sul mercato. Dopo la chiusura dell'affare Nico Paz e l'offerta presentata al Chelsea per Chalobah, i lariani cercano rinforzi per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club avrebbe messo nel mirino Franjo Ivanovic, centravanti classe 2003 del Benfica. Il Como avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del croato e l'opzione italiana è al momento più gradita da Ivanovic rispetto a quella del Galatasaray. Al momento, si tratta solo di un sondaggio iniziale e degli sviluppi potrebbero arrivare nei prossimi giorni. 

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