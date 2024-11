Dallo scorso luglio al Torino, Samuel Coco, difensore, è tornato sull'addio al Las Palmas: "Ho avuto diverse offerte, anche da un campionato inferiore e più ricca - ha detto il difensore -. Ma ho messo al primo posto lo sport e non il denaro: volevo restare in uno dei migliori campionati d'Europa. Voglio godermi il calcio ad alto livello come a Torino".