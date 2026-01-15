Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Clamoroso Douglas Costa, può tornare in Italia e giocare in Serie D

15 Gen 2026 - 09:15
Douglas Costa © Getty Images

Douglas Costa © Getty Images

Suggestione clamorosa in Serie D: il Chievo tenta il colpo Douglas Costa. L'ex stella della Juventus, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Sydney FC, ha aperto al trasferimento in Veneto come tappa di passaggio: il piano del patron Pietro Laterza (proprietario anche dell'Al Ittifaq di Dubai, dove gioca Balotelli) prevede sei mesi in Italia per poi portarlo negli Emirati a fine stagione. Sfruttando le norme sui tesseramenti extracomunitari in D, l'affare è possibile: c'è il sì del giocatore, si tratta sull'ingaggio. Lo riporta Sky.

Ultimi video

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

01:28
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

01:01
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 14/1 SRV

Il mercato della Juventus: Chiesa fa un passo verso Torino

00:43
CLIP CLAUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN 14/1 SRV

Il mercato del Milan: si complica lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti

00:51
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA 14/1 SRV

Il mercato della Roma: chiuso un altro colpo

00:42
CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

00:45
Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

01:28
Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

00:36
Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

00:48
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

01:41
Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

01:00
Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

00:38
Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

04:33
GASPERINI PRE TORINO parte 2 12/1 DICH

Gasperini: "Raspadori? Non ne so nulla, non saprei cosa aggiungere..."

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

I più visti di Mercato

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Un'occasione per Giuntoli: il dirigente ex Juve può ripartire dall'Arabia Saudita

Balotelli riparte da Dubai, ma quanti nomi ancora tra gli svincolati

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Arena, l’agente: "Orgogliosi ma lasciamolo tranquillo. Nato per fare il calciatore"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:37
Ufficiale, l'Udinese cede in prestito Iker Bravo
11:16
Milan, ostacolo prezzo per Kostic: il Partizan chiede molti più soldi
10:51
Cagliari, risoluzione consensuale con Rog
10:31
Bologna, su Fabbian c'è anche la Fiorentina
Douglas Costa
09:15
Clamoroso Douglas Costa, può tornare in Italia e giocare in Serie D