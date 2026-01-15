Clamoroso Douglas Costa, può tornare in Italia e giocare in Serie D

Suggestione clamorosa in Serie D: il Chievo tenta il colpo Douglas Costa. L'ex stella della Juventus, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Sydney FC, ha aperto al trasferimento in Veneto come tappa di passaggio: il piano del patron Pietro Laterza (proprietario anche dell'Al Ittifaq di Dubai, dove gioca Balotelli) prevede sei mesi in Italia per poi portarlo negli Emirati a fine stagione. Sfruttando le norme sui tesseramenti extracomunitari in D, l'affare è possibile: c'è il sì del giocatore, si tratta sull'ingaggio. Lo riporta Sky.