Cardinale "festeggia" un anno di Milan: il regalo può essere... Taremi

MILAN

Un anno fa il passaggio di quote da Elliott a RedBird: il patron si è goduto a San Siro il successo contro il Torino

© Getty Images Il post Torino non differisce dal post Bologna: l'impressione è la medesima, se lo aspetti e ti difendi questo Milan finisce col travolgerti, se provi ad attaccarlo e ti scopri ti infila in velocità, di prepotenza. Insomma, oggi la squadra di Pioli è un progetto che seppur fortemente rivisto e rivisitato rispetto al recente passato funziona come se si muovesse lungo una prospettiva di continuità programmatica: se così è, il merito va allora dato al tecnico che in tempi rapidi ha saputo integrare i nuovi e innovare la sua consueta proposta di gioco. Maggior verticalità, innanzitutto. Merito di un centrocampo dinamico, tecnico ma anche muscolare. Terzini costantemente in proiezione e dentro il campo, poi. Ma anche intercambiabilità in avanti, con il faro Giroud attorno a cui far ruotare i fattori Leao e Pulisic. Un Milan fra l'altro in condizione atletica ottimale, condizione che oggi può fare ulteriore selezione.

Ma un Milan anche completo, numericamente si intende? Risposta positiva che però non esclude l'avversativa che apre lo spiraglio a un ultimo possibile sforzo. E il "ma" che induce a scandagliare le acque del mercato lo ha pronunciato lo stesso Pioli in coda a una analisi articolata, lasciando intendere che quando mancano ancora cinque giorni e mezzo alla chiusura della finestra estiva tutto, o quasi, può ancora succedere. E quel che può accadere in casa rossonera è che il vice-Giroud possa essere effettivamente Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto. Vice, con tutto il rispetto per il francese, si fa poi per dire. Meglio parlare di alternativa, o partner, vista la qualità del giocatore per il quale, non a caso, i portoghesi continuano a chiedere quasi 30 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza tra un anno. I rossoneri a tanto non arriveranno mai, ma le ultime ore di mercato insegnano che le distanze, anche le più ampie, possono ridursi drasticamente. Ma, Taremi o non Taremi, il Milan va, produce, segna e vince: a un anno dal passaggio ufficiale delle quote rossonere da Elliott a Red Bird, ieri sera Jerry Cardinale ha potuto godersi a San Siro la crescita del suo progetto.