Capello: "Dissi a Berlusconi: non prendere Ronaldo. Ma lui..."

Intervista di Fabio Capello a Radio Serie A: "Silvio Berlusconi faceva anche cose imprevedibili. L’anno in cui ero al Real Madrid gli sconsigliai l’acquisto di Ronaldo il Fenomeno. Mi chiamò al telefono e gli dissi “Guardi Presidente, Ronaldo è il più grande calciatore che io abbia allenato, è il più bravo di tutti, però ormai non ha più voglia di allenarsi, di lavorare, è grasso non vuol dimagrire. Lasci stare perché poi siamo già d'accordo con una squadra saudita”. E lui mi ringraziò, ma il giorno dopo lo prese (ride, n.d.r)".