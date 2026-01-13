Cancelo al Barcellona: l'annuncio ufficiale

Il terzino portoghese Joao Cancelo tornerà al Barcellona, al quale è stato prestato fino al termine della stagione dalla squadra saudita dell'Al Hilal, come annunciato dal club catalano ufficializzando l'operazione di mercato. Il 31enne nazionale ha giocato nel Barcellona durante la stagione 2023-2024, quando era arrivato in prestito dal suo ex club, il Manchester City. A fine giugno, tornerà all'Al Hilal. Joao Cancelo ha giocato in precedenza con Inter, Juventus e Bayern Monaco, dove è stato anche prestato dal Manchester City. Il suo impressionante palmares include un titolo di Bundesliga, tre titoli di Premier League, un titolo di Serie A italiana, un titolo di Serie A portoghese e una Nations League con il Portogallo nel 2019.