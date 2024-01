Calciomercato di gennaio, gli obiettivi delle big

un mese di trattative

Un esterno per l'Inter, un centrocampista per la Juve. Il Milan punta tre colpi, attenzione anche al Napoli. E la Roma...

Neanche il tempo di festeggiare l'inizio del 2024 che le squadre italiane sono già in grande fermento. C'è subito la Coppa Italia, poi ovviamente il turno di campionato della Befana ma i lavori sono partiti anche nelle stanze dei dirigenti, pronti ad ascoltare le richieste degli allenatori sui rinforzi di calciomercato: la sessione di gennaio si apre domani e chiude il 31 gennaio alle 20, un mese di trattative tra obiettivi concreti e sogni, per ritoccare quello che non va, accontentare gli scontenti e più in generale restare competitivi nella seconda parte di stagione. Ecco gli obiettivi delle big di Serie A.

INTER, GLI OBIETTIVI DI MERCATO PER GENNAIO Il mercato dell'Inter potrebbe essere anche già finito. Certo, il primo colpo annunciato non è ancora ufficiale ma per Tajon Buchanan, esterno del Bruges scelto per sostituire il lungodegente Cuadrado, sembra davvero questione di giorni se non di ore. Marotta e Ausilio hanno ribadito che l'unica necessità è questa, quindi finisce davvero qui? In tanti, soprattutto tra i tifosi, sognano un rinforzo anche in attacco dove Arnautovic e soprattutto Sanchez non hanno mai convinto come vice Lautaro e Thuram. Ma gli incastri, soprattutto economici, sembrano molto difficili: il cileno dovrebbe accettare la corte araba (tutta da verificare, comunque) e poi si dovrebbe trovare un nome che convinca Inzaghi e la proprietà. Nomi se ne sono fatti (Taremi, Immobile e Muriel, per esempio) ma, per un motivo o per l'altro, sembrano più suggestioni che reali obiettivi. In uscita potrebbe esserci Sensi, che sin qui ha trovato davvero poco spazio (su di lui Monza, Cagliari e Genoa), oltre ad Agoumé, cercato dal Siviglia.

JUVENTUS, GLI OBIETTIVI DI MERCATO PER GENNAIO La Juve insegue con forza il sogno scudetto ma per restare attaccata alla vetta ha bisogno sicuramente di un rinforzo a centrocampo, privo degli squalificati Pogba e Fagioli. Il giocatore che meglio si adatterebbe alla realtà bianconera probabilmente sarebbe Hojbjerg ma il Tottenham chiede 25 milioni e questo rende difficile la trattativa, che però potrebbe essere facilitata se venisse ceduto proprio agli Spurs Iling-Junior. Sarebbe invece molto più semplice per Phillips (il Manchester City lo cederebbe in prestito pagando anche parte dell'ingaggio) ma sia il giocatore che lo staff tecnico bianconero non sono del tutto convinti. Altri nomi? Samardzic sembra a un passo dal Napoli, Sudakov costa molto, Koopmeiners e Ferguson sono blindati da Atalanta e Bologna.

MILAN, GLI OBIETTIVI DI MERCATO PER GENNAIO Tra le squadre più attive ci sarà sicuramente il Milan, che deve riscattare un'opaca prima parte di stagione e soprattutto sopperire alle assenze per i tanti infortuni. Non a caso è fatta per il ritorno di Gabbia dal Villarreal ma in difesa non ci si fermerà qui: Kiwior dell'Arsenal (ex Spezia), Mukiele del Psg, Badiashile del Chelsea, Lenglet dell'Aston Villa (ma di proprietà del Barcellona), Kehrer del West Ham e Kelly del Bournemouth (in scadenza a giugno con gli inglesi) sono tutte piste valide per un prestito con diritto di riscatto. Da capire un eventuale innesto in mezzo, considerando la possibile cessione di Krunic e la partenza di Bennacer per la Coppa d'Africa, mentre è tutto in divenire il discorso su un rinforzo offensivo. Detto che l'emergenza è dietro e quella verrà tamponata (a proposito, Miranda è più in ottica estiva a parametro zero, non subito), si era pensato a un nuovo attaccante ma i recenti segnali positivi dati da Jovic e la fine del Decreto Crescita che rende tortuosa la strada verso Guirassy fanno pensare che un eventuale ragionamento in tal senso verrebbe fatto solo negli ultimi giorni di gennaio.

Calciomercato, i migliori calciatori in scadenza giugno 2024



















































Kylian Mbappé (PSG) 1 di 27 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

NAPOLI, GLI OBIETTIVI DI MERCATO PER GENNAIO Altra squadra molto attiva sarà il Napoli, che deve rimediare in fretta agli errori commessi sin qui. De Laurentiis ha promesso rinforzi e il primo nome sulla lista è quello di Samardzic, vicino l'accordo con l'Udinese per 25 milioni. Ma in mediana gli arrivi saranno due vista la cessione di Elmas al Lipsia e Anguissa in partenza per la Coppa d'Africa: Koopmeiners e Hojbjerg, obiettivi in comune con la Juve, sono molto difficili ma nelle ultime ore è spuntato il nome di Emre Can, ex bianconero, ora al Borussia Dortmund. In più arriverà un esterno di destra, Mazzocchi (Salernitana) è il più caldo, oltre a un difensore centrale, anche se le piste emerse sin qui, Dragusin e Tomiyasu, sono molto tortuose: sul rumeno, valutato 30 milioni dal Genoa, c'è anche il Tottenham mentre l'ex Bologna, oggi all'Arsenal, sarà convocato per la Coppa d'Asia. In uscita Zanoli (Genoa) e Zerbin (Frosinone).

ROMA, GLI OBIETTIVI DI MERCATO PER GENNAIO L'imperativo della Roma è il rinforzo difensivo, serve un centrale (Smalling infortunato, Kumbulla sta recuperando dall'infortunio al crociato e Ndicka andrà in Coppa d'Africa) e Tiago Pinto è al lavoro per regalarlo a Mourinho pur se tra tante difficoltà causa settlement agreement con l'Uefa. Saltato, pare definitivamente, Bonucci, è sempre caccia a un prestito con diritto di riscatto o al massimo un investimento molto economico: l'ultimo profilo spuntato è quello di Arthur Theate, ex Bologna, e oggi al Rennes. Qualche settimana fa si erano fatti anche i nomi di Kehrer (West Ham) e Chalobah (Chelsea). Attenzione alla possibile partenza di Spinazzola con direzione Turchia o Arabia: in quel caso servirebbe un sostituto in fascia.

LAZIO, GLI OBIETTIVI DI MERCATO PER GENNAIO Sarri vorrebbe un rinforzo a centrocampo e il nome preferito dal tecnico della Lazio è quello di Ricci, già seguito la scorsa estate. Nell'affare con il Torino potrebbe entrare Basic, in uscita così come Kamenovic. La mancata convocazione di Kamada per la Coppa d'Asia però potrebbe far scegliere a Lotito di non procedere con i granata. Nelle scorse ore era emersa anche la voce di un possibile ritorno di Candreva ma la Salernitana non vuole cederlo.

Vedi anche Mercato Inter: tutto fatto per Buchanan, il canadese a Milano mercoledì per i test medici