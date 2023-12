Inter: tutto fatto per Buchanan, il canadese a Milano mercoledì per i test medici

© afp

Dopo i rinnovi annunciati, in attesa del prossimo a venire, l'Inter prepara per i prossimi giorni l'arrivo di Buchanan: tutto a posto con il giocatore e praticamente fatto l'accordo con il Bruges. Tanto vicino da poter fissare lo sbarco a Milano dell'esterno canadese - addirittura per mercoledì 3 gennaio, per le effettuare le visite mediche e teoricamente in tempo per una sua convocazione per il match dell'Epifania contro il Verona (non è da escludere che l'arrivo possa essere anticipato alla esera del 2 gennaio). Una corsa contro il tempo che testimonia l'intenso lavoro svolto in questi giorni dal management nerazzurro volto a consegnare in tempi rapidissimi a Simone Inzaghi l'esterno destro destinato a sostituire il lungodegente Cuadrado. Per il canadese è pronto un contratto di cinque anni a 1,5 milioni a stagione, al Bruges dovrebbe andare una cifra vicino agli otto milioni.