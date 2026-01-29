Rottura Benzema-Al Ittihad: il francese, deluso dalla proposta di rinnovo, si mette fuori rosa
© IPA
Karim Benzema potrebbe presto salutare l'Al Ittihad e la Saudi Pro League. Braccio di ferro fra l'attaccante francese e il club dell'Arabia Saudita sul rinnovo di contratto: la proposta inviata dalla dirigenza al 37enne è stata considerata insultante dal giocatore, che così ha scelto di escludersi da solo dalla partita contro l'Al-Fateh, giocata oggi pomeriggio e terminata 2-2.
Secondo quanto riportato da L'Equipe, Benzema vorrebbe ricevere uno stipendio simile a quello di Cristiano Ronaldo (200 milioni a stagione), mentre quello attuale si attesta a circa la metà.
Il club saudita, allenato da Sergio Conceicao e al momento al sesto posto della classifica, avrebbe provato ad accontentare parte delle richieste dell'ex Real Madrid offrendo un contratto vantaggioso per quanto riguarda i diritti di immagine, ma Benzema non è per nulla convinto e sembra poter arrivare alla rottura totale col club.