Verratti-Psg, è finita. Luis Enrique: "Con me non giocherai mai"

IL DIVORZIO

Il centrocampista abruzzese può finire in Qatar con l'offerta dell'Al Arabi

© Getty Images Il tempo di Marco Verratti al Psg è finito e Luis Enrique, tecnico della squadra parigina in questa stagione, glielo ha fatto capire senza mezzi termini. "Con me non giocherai mai" avrebbe detto lo spagnolo al centrocampista italiano già a inizio agosto e alla presenza del ds Campos, ma da allora intorno a Verratti c'è stato solo tanto rumore ma nulla di concreto. Ora la pista più concreta porta in Qatar.

Non è fuori rosa, né si allena singolarmente Verratti che però sa che nel Psg 2023/24 posto per lui non c'è. Lo stesso abruzzese già da maggio ha iniziato a meditare un addio, ma contrariamente a quanto atteso l'offerta giusta non è ancora arrivata e le cose potrebbero non andare come preventivate. Il Psg si è messo di traverso nelle trattative con l'Al Hilal per via di una cifra per il cartellino mai superiore ai 45 milioni di euro, poi c'è stato l'Al Ahli che però deve prima vendere uno straniero con l'aiuto di Neymar.

A oggi però la meta più probabile per Verratti è sempre a quelle latitudini, ma in Qatar con l'Al Arabi pronto a versare i 50 milioni di euro richiesti dal Psg e a proporre un ingaggio faraonico al giocatore per fargli accettare una meta magari meno gradita rispetto all'Arabia Saudita.