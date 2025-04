Ancelotti ha deciso: addio al Real dopo il Mondiale per Club. Accordo in vista col Brasile

Il tecnico italiano, scrive The Athletic, avrebbe preso la sua decisione: ancora cinque partite (tra cui l'ennesimo Clasico), quelle previste in Liga, e poi sarà addio. Niente Mondiale per Club quindi, con la scelta già comunicata anche allo spogliatoio. Ancelotti ha accettato la corte del Brasile che da tempo sta spingendo per arrivare un accordo. In queste ore un emissario della nazionale verdeoro, tale Diego Fernandes, sarebbe a Madrid alla ricerca dell'intesa definitiva. Intesa che non dovrebbe essere troppo lunga nonostante l'intenzione dei sudamericani di metterlo sotto contratto fino al 2030. Per Ancelotti sarebbe la prima volta in assoluto sulla panchina di una Nazionale, una missione di assoluto fascino per ripristinare la qualità del calcio brasiliano e al contempo poter continuare ad allenare Vinicius Jr., che con lui è diventato una superstar mondiale.