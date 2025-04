Il Real Madrid anticipa la rivoluzione: "Xabi Alonso e Alexander-Arnold subito"

A livello di mercato, i quotidiani spagnoli confermano l'interesse per Alexander-Arnold, che il Real cercherà di acquistare proprio per il Mondiale per Club, sfruttando la finestra di mercato aggiuntiva per le squadre che giocheranno il torneo che sarà trasmesso in co-esclusiva da Mediaset. Secondo As per la difesa piacciono Huijsen e Zubimendi, a centrocampo Modric va verso l'addio, Lucas Vazquez è in bilico mentre saranno valutate offerte per Alaba, uno tra i più pagati della rosa.