Un altro italiano nella Liga: Alessio Lisci nuovo allenatore del Levante

Sarà anche un impiego ad interim, soltanto per le partite contro il Melilla in Copa del Re e l'Osasuna in Liga, ma non ci sono dubbi che Alessio Lisci, 36enne romano, abbia raggiunto un traguardo di alto livello: quello di guidare il Levante, una squadra che milita nella prima divisione spagnola. Anche se è un incarico a termine, nel club ultimo in classifica che ha già esonerato due allenatori, Lisci ha la possibilità, con due buone prestazioni, di restare ancora in carica.