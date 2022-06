Tottenham, Perisic: "Non vedo l'ora di giocare, felice di ritrovare Conte"

TOTTENHAM

"Sono felice di tornare a lavorare con il mister. Pensa al calcio anche quando dorme"

Dopo l'addio all'Inter e la firma col Tottenham, Ivan Perisic è carico in vista dell'avventura in Premier League. "Fin dai primi contatti col club ho detto al direttore sportivo e ad Antonio Conte che volevo venire al Tottenham - ha spiegato -. Dal 2009 sono stato diverse volte vicino a trasferirmi in un club di Premier e finalmente è arrivato il momento. Non vedo l'ora di giocare". © twitter

Vedi anche inter Inter, Perisic passa ufficialmente al Tottenham: "La mia avventura termina qui, esperienza indimenticabile"

"Lavorerò molto duro - ha promesso Perisic -. Mi piace lavorare sodo per la squadra perché solo così si possono vincere trofei importanti". "Posso giocare in diverse posizioni nel sistema in cui sta giocando il Tottenham - ha continuato -. Porterò anche molta esperienza. Ho giocato per molti grandi club e, come ho detto, non vedo l'ora di iniziare a giocare, ad allenarmi e a dare il massimo".

Al Tottenham Perisic ritrova Antonio Conte. "È un privilegio lavorare di nuovo con un allenatore come lui", ha dichiarato Ivan. "All'Inter abbiamo fatto bene, abbiamo vinto il campionato dopo 10 o 11 anni, è stato un anno perfetto - ha aggiunto -. Sono davvero felice di rivederlo. Penso che insieme faremo bene anche qui in Inghilterra". "Vive il calcio ogni minuto, ogni ora, ogni giorno - ha proseguito il nuovo esterno offensivo degli Spurs - Anche quando dorme pensa al calcio!". "È appassionato e vuole sempre vincere - ha aggiunto parlando ancora di Conte -. Mi piace il suo personaggio e so che faremo un ottimo lavoro qui".