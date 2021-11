Tottenham, esonerato Nuno Espirito Santo: Conte vola a Londra

MERCATO

Licenziato il portoghese, gli Spurs anticipano lo United: domani l'ex Inter dirigerà il primo allenamento

Tottenham-Manchester United 0-3 ha dato una clamorosa accelerata nel mercato degli allenatori. Da una parte Solskjaer ha guadagnato tempo e rinsaldato la sua posizione in attesa delle sfide con Atalanta e City, dall’altra ha portato all'esonero di Nuno Espirito Santo, che paga le tre sconfitte nelle ultime quattro partite e l'ottavo posto in Premier League. Gli Spurs per sostituirlo hanno scelto Antonio Conte, con cui i contatti sono già avviati e che raggiungerà Londra con un aereo privato nelle prossime ore.

Fabio Paratici è già in pressing da tempo sul tecnico con cui alla Juve ha lavorato e vinto molto, nelle ultime ore c’è stato un nuovo contatto dopo quello già avuto l’estate scorsa, ma questa volta l'ex allenatore dell’Inter è pronto ad accettare l'offerta. Conte ha voglia di tornare a lavorare sul campo dopo un periodo di inattività, ma per dire ha chiesto la garanzia di un progetto tecnico ed economico importante: si parla di un contratto di un anno e mezzo da 15 milioni di euro a stagione e in più la garanzia di un'importante finestra invernale di calciomercato con le firme di 3 o 4 giocatori per rinforzare la rosa.

Tottenham-United ha dato una clamorosa accelerata al mercato degli allenatori, il countdown per rivedere Conte in panchina è iniziato: martedì il tecnico salentino dovrebbe dirigere il primo allenamento da nuovo manager degli Spurs.

