Tottenham, c'è l'accordo con Fabio Paratici

INGHILTERRA

Dopo 11 anni di Juve, c'è una nuova avventura per il dirigente

La nuova vita di Fabio Paratici riparte dall'Inghilterra. Era già nell'aria da tempo, ma ora siamo praticamente alla firma. L'ex dirigente della Juventus ha accettato la proposta del Tottenham per entrare in società e a breve la sua scelta avrà anche il crisma dell'ufficialità. Paratici, che ha lasciato al Juventus dopo 11 anni, troverà un club da rifondare. Partendo prima di tutto dall'allenatore. Gli Spurs, infatti, hanno bisogno di un tecnico di livello per rilanciarsi. afp

In casa Tottenham si era, e si continua in realtà, tanto a parlare di Antonio Conte come allenatore. Ma, al momento, la fumata è nera. Tutto, però, può ancora accadere. L'ex tecnico dell'Inter campione d'Italia è libero da vincoli contrattuali, ma valuta anche altre soluzioni.

Paratici, che ha una grande esperienza internazionale, dovrà, prima di tutto, ripartire dal Kane che ha deciso di lasciare per giocare in un club di livello molto più alto e le offerte, chiaramente, non mancano.

Rumor, raccontano anche di un possibile approdo di Leonardo Bonucci.

