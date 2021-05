Tottenham, Aurier annuncia l’addio: “Sogno il PSG”

MERCATO

Se il terzino destro che piaceva alla Juve dovesse andare a Parigi, Leonardo potrebbe mollare Hakimi

L’avventura di Serge Aurier al Tottenham è arrivata al capolinea e l’addio del difensore ivoriano potrebbe avere risvolti importanti anche per il mercato italiano. Non solo perché il terzino destro degli Spurs è da tempo un obiettivo della Juventus, ma anche perché la sua futura destinazione potrebbe avere conseguenze sul mercato in uscita dell’Inter: “Non ho mai nascosto il mio desiderio di tronare al PSG” ha confessato infatti Aurier a ‘L’Equipe’. Getty Images

“È il club del mio cuore ed è la squadra per la quale faccio il tifo. Non voglio però che si pensi che voglio solo ed esclusivamente il PSG, io non so chiudendo la porta a nessuno. Ovviamente se anche il PSG dovesse fare un’offerta per me, rappresenterebbe la mia prima scelta”. Se il desiderio del difensore del Tottenham fosse esaudito dal club francese, sarebbero probabilmente felici anche i tifosi dell’Inter, perché Aurier gioca nello stesso ruolo di Achraf Hakimi, che negli ultimi giorni è sembrato molto vicino al PSG (nonostante la smentita del suo agente Alejandro Camano).

Pur smentendo i contatti con altri club, Camano ha comunque lasciato intendere che l'interesse attorno al suo assistito sia alto ("Achraf è il migliore d’Europa nella sua posizione, tutto il mercato ne è consapevole”) e infatti quello del marocchino dell’Inter resta uno dei nomi più caldi di questo inizio di calciomercato. Il Paris Saint Germain è stato il primo club a muoversi con un'offerta iniziale da 60 milioni di euro, ma i nerazzurri ne vorrebbero almeno 70-80 per garantirsi una plusvalenza sostanziosa dopo averlo pagato 40 più 5 di bonus appena un anno fa.

Cifre molto alte che potrebbero spingere il PSG a cambiare obiettivo (e Hakimi a restare a Milano) e magari a puntare su Aurier, che non ha nascosto che non aspetta altro: Sono arrivato alla fine di un ciclo ed è arrivato il momento di guardare altrove. I dirigenti del club e i miei agenti hanno già concordato le condizioni per la cessione, vediamo che cosa accadrà”.

Vedi anche inter Inter, per il dopo Hakimi spunta Clauss: gli agenti del giocatore ad Appiano