Inter, per il dopo Hakimi spunta Clauss: gli agenti del giocatore ad Appiano

L’esterno marocchino piace molto al Psg e potrebbe lasciare Milano, tra i profili su taccuino dei nerazzurri anche Emerson Royal

Il Paris Saint Germain fa sul serio per Hakimi (presentata una prima offerta da 60 milioni), l’esterno marocchino potrebbe essere il top player che verrà sacrificato in nome del ridimensionamento annunciato dalla società, e allora l’Inter pensa già al suo sostituto. Sul taccuino dei nerazzurri c’è Alessandro Florenzi (che non sarà non riscattato dal Psg, farà ritorno alla Roma e potrebbe diventare un obiettivo), ma ci sono anche due nomi meno noti: Emerson Royal, di proprietà del Barcellona ma in prestito al Betis Siviglia nell’ultima stagione, e Jonathan Clauss, laterale ventottenne in forza al Lens.

Il francese classe 1992 è il nome nuovo che dalla Francia hanno accostato all'Inter come possibile sostituto di Hakimi: secondo L'Equipe, che conferma lo stato avanzato della cessione dell'esterno marocchino con direzione Parigi, ci sarebbe già stato un primo contatto tra il club nerazzurro e l'entourage di Clauss, che avrebbe anche fatto visita alla Pinetina. Nel pieno della sua maturità calcistica, Clauss è reduce da una buona stagione in Ligue 1 (3 gol e 6 assist in 33 presenze) ed è legato ai francesi da un contratto in scadenza nel giugno 2023: la sua valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

Valutazione molto più alta invece per Emerson Royal (25 milioni), ma il terzino destro di proprietà del Barcellona si è già di fatto auto-escluso dalla lista svelando quale sarà il suo futuro: "Tutti sanno che ho un contratto di tre anni con il Barcellona e che tornerò lì dal 1° luglio. Come avevo già detto alla stampa, il Barça è già in contatto con il Betis e ha deciso di voler puntare su di me per la prossima stagione. Sono felice perché è il club per cui ho sognato di giocare sin dall'inizio della mia carriera, quindi ricevere questo riconoscimento per me è fondamentale. Tutti i giocatori vorrebbero essere tesserati dal Barça. Non vedo l'ora di tornare per dimostrare il mio valore e confermarmi in questa posizione".

In casa nerazzurra il casting per il dopo Hakimi in questo momento sembra ridotto a soli due nomi: Clauss e Florenzi.

