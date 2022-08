Toronto, Bernardeschi: "Chi mi attacca vorrebbe stare in Mls con me"

Scaduto il contratto con la Juve, Federico Bernardeschi racconta il suo sbarco nella Mls in una intervista ad Antonello Sette per il Foglio. "Sono stato accolto e presentato come una star - ha dichiarato - I tifosi cantavano il mio nome. Io sono andato a suonare i tamburi in mezzo a loro. Un clima incredibile. Qui c'è un entusiasmo, che in Europa neppure immaginano. Sono rimasto sbalordito anch'io. Ogni sabato stadi pieni, canti e cori durante tutta la partita, strutture pazzesche. Venite, se non ci credete. E' veramente gratificante". Le critiche frutto dell'invidia. "E' una brutta bestia nello sport, come nella vita. L'unica cosa che mi viene da dire è che chi mi attacca vorrebbe molto probabilmente stare qui con me. E peraltro non solo chi mi attacca. Non si può neppure immaginare quanti miei colleghi di serie A mi hanno telefonato perché vogliono venire a giocare qui. E parlo anche di calciatori di primissima fascia".