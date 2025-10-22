Vitor Roque brilla in Brasile: tre club di Premier lo seguono

La prima parentesi europea di Vitor Roque non aveva rispettato le attese. L'attaccante classe 2005 due anni fa veniva acquistato dal BArcellona per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Con i blaugrana però il brasiliano non era riuscito a incidere, provando anche a cercare spazio e fiducia andando in prestito al Betis. Nemmeno a Sivigila però "Tigrinho" era riuscito a ritrovarsi: le valanghe di gol segnate in patria con l'Atletico Paranaense avevano lasciaot spazio a clamorosi errori. Così la scorsa estate Vitor Roque ha deciso di ritornare in Brasile per ricominciare con il Palmeiras. Una scelta più che azzeccata visto che da mesi l'ex Barca è tornato a segnare con continuità: 13 gol e 3 assist in 16 presenze nel Brasileirao. Un rendimento che ha riacceso l'interesse di alcune europee: Chelsea, Tottenham e West Ham stanno valutando di riportarlo nel Vecchio Continente.