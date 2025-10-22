Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Vitor Roque brilla in Brasile: tre club di Premier lo seguono

22 Ott 2025 - 14:21

La prima parentesi europea di Vitor Roque non aveva rispettato le attese. L'attaccante classe 2005 due anni fa veniva acquistato dal BArcellona per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Con i blaugrana però il brasiliano non era riuscito a incidere, provando anche a cercare spazio e fiducia andando in prestito al Betis. Nemmeno a Sivigila però "Tigrinho" era riuscito a ritrovarsi: le valanghe di gol segnate in patria con l'Atletico Paranaense avevano lasciaot spazio a clamorosi errori. Così la scorsa estate Vitor Roque ha deciso di ritornare in Brasile per ricominciare con il Palmeiras. Una scelta più che azzeccata visto che da mesi l'ex Barca è tornato a segnare con continuità: 13 gol e 3 assist in 16 presenze nel Brasileirao. Un rendimento che ha riacceso l'interesse di alcune europee: Chelsea, Tottenham e West Ham stanno valutando di riportarlo nel Vecchio Continente.

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:05
Perugia, Giovanni Tedesco nuovo allenatore
14:21
Vitor Roque brilla in Brasile: tre club di Premier lo seguono
13:47
Atletico Madrid, obiettivo Christensen per la difesa
12:18
Aston Villa, si studia la strategia per blindare Rogers
11:30
Genoa, vicino il rinnovo di Ekhator