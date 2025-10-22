Logo SportMediaset

Mercato

Perugia, Giovanni Tedesco nuovo allenatore

22 Ott 2025 - 15:05
© acperugiacalcio.com

© acperugiacalcio.com

Il Perugia Calcio ha ufficializzato di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Giovanni Tedesco. Un ritorno quello di Tedesco, in biancorosso dal 1998 al 2004. Sei stagioni in Serie A con 183 presenze totali comprese le Coppe (di cui 154 da capitano) e 25 reti. Nella nota ufficiale, il club conclude così: "In un momento così difficile dal punto di vista sportivo cosa c'è di meglio di un allenatore che ama e soffre per i colori biancorossi?". Il Perugia al momento è penultimo nel girone B del campionato di serie C con tre punti, frutto di tre pareggi. Dopo la settima sconfitta consecutiva, l'ultima rimediata in casa del Pineto dove i grifoni hanno perso 3 a 0, si sono così separate le strade del Perugia Calcio e del tecnico Piero Braglia. Domenica sera era stato lo stesso ex allenatore, nella conferenza post gara di Pineto, ad annunciare la volontà di dimettersi. Si parla di un ritorno nel club anche per altre due figure legatissime alla storia biancorossa: Riccardo Gaucci e Walter Alfredo Novellino.

