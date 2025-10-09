Logo SportMediaset
LA TRAGEDIA

Si rompe il collo in partita: il togolese Asamoah rischia la paralisi

Il giocatore togolese è finito contro un cartellone pubblicitario in una partita del campionato cinese

09 Ott 2025 - 12:11

Il calciatore della nazionale togolese Samuel Asamoah si è rotto il collo dopo aver sbattuto la testa contro un cartellone pubblicitario al led a bordo campo, durante una partita di seconda divisione in Cina, e ora per lui si teme una paralisi. Lo riferisce il suo club, il Guangxi Pingguo.

Dalle immagini tv emerge che il 31enne centrocampista è stato spintonato da un avversario mentre i due lottavano per il pallone, e nella caduta ha sbattuto la testa contro il cartellone: Asamoah ha riportato fratture al collo e danni ai nervi, ed è stato successivamente sottoposto a intervento chirurgico.

"È a rischio di paraplegia grave e salterà tutte le partite rimanenti di questa stagione. Anche la sua carriera potrebbe essere seriamente compromessa", la prima diagnosi, diffusa dal club, che nelle ultime ora ha fornito aggiornamenti successivi all'intervento chirugico, parlando di "condizioni stabili".

