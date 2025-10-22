Aston Villa, si studia la strategia per blindare Rogers

Morgan Rogers continua a essere al centro di numerose voci di mercato. Il trequartista dell'Aston Villa la scorsa stagione è stato un assoluto protagonista con 14 gol e 16 assist tra Premier, Champions League ed FA Cup attirando così l'attenzione dei top club. In Inghilterra sulle sue tracce ci sarebbero il Chelsea (attualmente in vantaggio sugli altri) e il Liverpool, mentre in Francia c'è da registrare l'interesse del Paris Saint-Germain. L'Aston Villa non ha alcuna intenzione di separarsi dal classe 2022 e il club sta studiando la strategia per provare a blindarlo. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, Rogers ha un contratto fino al 2030 ma la società vorrebbe offrirgli un rinnovo pluriennale.