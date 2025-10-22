Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Aston Villa, si studia la strategia per blindare Rogers

22 Ott 2025 - 12:18
© Getty Images

© Getty Images

Morgan Rogers continua a essere al centro di numerose voci di mercato. Il trequartista dell'Aston Villa la scorsa stagione è stato un assoluto protagonista con 14 gol e 16 assist tra Premier, Champions League ed FA Cup attirando così l'attenzione dei top club. In Inghilterra sulle sue tracce ci sarebbero il Chelsea (attualmente in vantaggio sugli altri) e il Liverpool, mentre in Francia c'è da registrare l'interesse del Paris Saint-Germain. L'Aston Villa non ha alcuna intenzione di separarsi dal classe 2022 e il club sta studiando la strategia per provare a blindarlo. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, Rogers ha un contratto fino al 2030 ma la società vorrebbe offrirgli un rinnovo pluriennale. 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:18
Aston Villa, si studia la strategia per blindare Rogers
11:30
Genoa, vicino il rinnovo di Ekhator
10:14
Liverpool, per gennaio obiettivo Semenyo
23:36
Juve, sondaggio indiretto per Spalletti
22:07
Juve, Danilo vota Tudor: "Ci vuole pazienza, ho fiducia in lui"