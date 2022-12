Mercato, in Spagna sicuri: tutto fatto per Ronaldo all'Al Nassr

LA CONFERMA

CR7 ha deciso che il suo futuro sarà in Arabia Saudita: contratto da giocatore fino al 2025, poi da ambasciatore del paese per la candidatura ai Mondiali 2030

Sembra ormai giunta alla conclusione la telenovela sul futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo gli spagnoli di As ormai non vi sono più dubbi: CR7 giocherà all'Al Nassr. Fonti del club arabo fanno sapere che "è fatta" e che tutto è stato definito in un incontro tra l'entourage del giocatore e i vertici della società andato in scena martedì. Nessuna indicazione precisa sull'ingaggio, che però non dovrebbe raggiungere i 200 milioni di euro a stagione. Per lui già pronta la maglia numero 7.

Nei prossimi giorni è prevista qualche uscita eccellente per far spazio all'ingombrante stipendio dell'ex Juve, con l'uzbeko Masharipov e l'argentino Martinez principali candidati alla partenza.

Marca si spinge oltre, scrivendo che l'accordo potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore, con Cristiano già pronto a volare a Riyad per mettere tutto nero su bianco. La stella portoghese sarebbe per altro in procinto di legarsi all'Arabia Saudita fino al 2030: due anni e mezzo da giocatore, come detto, e altri cinque da ambasciatore della candidatura del paese per l'organizzazione dei Mondiali 2030, che potrebbe avvenire in sinergia con Grecia ed Egitto.

