Spagna, il Real Madrid vuole De Zerbi per il dopo Ancelotti

L'INDISCREZIONE

Secondo i catalani di Sport c'è già stato un contatto tra la dirigenza dei Blancos e il tecnico del Brighton, nel frattempo dal Brasile danno per siglato l'accordo tra l'ex Milan e la federcalcio

Il Real Madrid guarda già al dopo Ancelotti e mette nel mirino Roberto De Zerbi. L'indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna e, anche se a riportarla sono i catalani di Sport e non uno dei quotidiani tradizionalmente vicini ai Blancos, sta già suscitando parecchio interesse. Il tecnico italiano sarebbe già stato contattato e tra lui e la dirigenza madrilena sarebbe già partita una trattativa per la prossima estate.

Florentino Perez ritiene che De Zerbi sia già pronto per il grande salto e, sempre secondo Sport, lo apprezza particolarmente per il coraggio nel lavorare con i giovani, che di certo non mancano nella rosa del Real.

Nel frattempo in Brasile si è fatta largo un'altra indiscrezione: Carlo Ancelotti ha già firmato il contratto con la Federcalcio brasiliana per diventare ct della nazionale verdeoro a partire dal 2024. Secondo UOL Esporte il tecnico avrebbe già messo tutto nero su bianco, nonostante il suo contratto col Real scada soltanto a giugno.

