Dalla Spagna

Il futuro del tecnico è un mistero, il presidente della CBF Rodrigues lo ha annunciato come ct ma dalla Spagna arrivano voci contrastanti

© Getty Images Carlo Ancelotti dovrebbe prendere la guida della nazionale brasiliana dal giugno 2024, ma El Chiringuito ha rilanciato la clamorosa indiscrezione riguardante un possibile rinnovo del tecnico italiano con il Real Madrid. Davanti a una offerta di prolungamento, infatti, l'allenatore parrebbe propenso ad accettare. Una notizia che però cozza con l'ufficialità arrivata per bocca di Ednaldo Rodrigues, presidente della federazione brasiliana, che ha annunciato l'accordo mesi fa.

Non ci sono però in effetti comunicati ufficiali arrivati per confermare l'impegno dell'ex Milan con i verdeoro. C'è anche l'ipotesi di un doppio incarico, con Ancelotti che sarebbe contemporaneamente ct del Brasile e tecnico del Real Madrid. Difficile immaginare una soluzione simile, i sudamericani sarebbero la prima nazionale nella carriera di Carletto e richiederebbero un impegno costante anche per adattare i diversi ritmi di lavoro di un allenatore abituato ai club. E, d'altro canto, i Blancos non accetterebbero una concentrazione non totale avendo obiettivi annuali sempre altissimi. Possibile che nei prossimi mesi ci siano sviluppi in un senso o nell'altro, con i madrileni che in caso hanno già pronti vari eredi: da Arbeloa a Raul a Xabi Alonso che sta facendo benissimo al Bayer Leverkusen.