Salah, aria di addio: "Da Liverpool ancora nessuna offerta rinnovo, sono deluso"

"Siamo quasi a dicembre e non ho ancora ricevuto offerte per rimanere nel club. Probabilmente sono più fuori che dentro. Sapete che sono nel club da molti anni, non ne esiste uno come questo. Ma alla fine non è nelle mie mani". Così Mohamed Salah ha sollevato dubbi sul suo futuro al Liverpool, dicendo che non gli è ancora stata offerta un'estensione del suo contratto che scade alla fine della stagione. Salah ha parlato ai giornalisti inglesi dopo aver segnato due gol nella vittoria per 3-2 del Liverpool sul Southampton domenica e ha suggerito che è più probabile che se ne vada piuttosto che restare con i Reds, attuali leader della Premier League.