Premier League: il Liverpool scappa via, Salah ribalta il Southampton

SOUTHAMPTON-LIVERPOOL 2-3

Prova a scappare via definitivamente il Liverpool, che ribalta il Southampton in trasferta. I Reds cercano subito di premere sull’acceleratore, ma i padroni di casa si difendono compatti senza rischiare eccessivamente. Il vantaggio ospite arriva grazie a un errore grossolano della difesa dei Saints: Downes tenta un rilancio che finisce al limite dell’area sui piedi di Szoboszlai, che apre l’interno macino e segna l’1-0 al 30’. Il Southampton non molla, e a pochi istanti dall’intervallo pareggia anche i conti. Calcio di rigore assegnato dopo controllo Var per fallo di Robertson: Armstrong dal dischetto viene neutralizzato da Kelleher, che però non può nulla sulla ribattuta. All’intervallo il tabellino è quindi sull’1-1. Gli uomini di Russell Martin approfittano del buon momento anche in avvio di ripresa, ribaltando il risultato con la rete di Mateus Fernandes al 56’. Slot getta nella mischia anche Luis Diaz per cercare di avviare la rimonta, e al 65’ arriva il gol del 2-2: lancio illuminante di Gravenberch per il tocco di Salah, che beffa l’uscita goffa di McCarthy e riporta tutto in equilibrio. All’83’ viene fischiato un altro calcio di rigore, ma questa volta è a favore degli ospiti: dagli undici metri Salah non sbaglia e completa la contro-rimonta dei Reds, per il 3-2 finale. Il Liverpool in testa sale a 31 punti, a +8 ora sul Manchester City secondo. Southampton ancora in ultima posizione, fermo a 4 punti.