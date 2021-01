Real Madrid, Sergio Ramos dice no al rinnovo: "Il PSG mi vuole con Messi"

Il Real Madrid sembra essersi rassegnato all'idea di perdere Sergio Ramos. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna fanno pensare al clamoroso divorzio a fine stagione, con il difensore pronto ad approdare al Paris Saint-Germain assieme a Lionel Messi. Il capitano dei Blancos, così come la Pulce, è in scadenza di contratto a giugno e, in un incontro con Florentino Perez, avrebbe rifiutato l'ultima offerta di rinnovo chiudendo - sembra definitivamente - la porta.

Getty Images