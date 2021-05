Real Madrid: il futuro si chiama Raul, ma ci sono anche Allegri e Löw 

LA PANCHINA

Il tecnico avrebbe comunicato alla squadra l'intenzione di lasciare

Il futuro di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid è ormai ai titoli di coda. Il francese non smette di dare segnali di una sua possibile partenza e, secondo i media iberici, ha anche comunicato alla squadra la sua intenzione di lasciare alla fine della stagione. E il Real avrebbe già una lista di possibili candidati. In pole c'è Raul. L'ex attaccante è dallo scorso giugno è alla guida del real Madrid Castilla, che dunque conosce i più giovani del club. afp

Non c'è tuttavia solo Raul nei pensieri di Florentino Perez, che è intenzionato a portare una piccola rivoluzione nella casa blanca.

Per la successione i nomi non sono alla fine molti e ristretti a un gruppo di tre: Raul appunto, poi Joachim Löw (che lascerà la guida della Nazionale tedesca) e Massimiliano Allegri, l'ex tecnico della Juve che ancora non ha trovato una sistemazione dopo l'addio ai bianconeri ormai due anni fa.

Di contro Zizou, idolo da sempre della tifoseria juventina, è un nome per il dopo Andrea Pirlo. Il Maestro dirà addio anche lui a fine mese e per la successione il nome più forte è proprio quello del francese.

