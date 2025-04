Real Madrid, idea Jurgen Klopp per il post Ancelotti: già sondato il terreno

In casa Real Madrid si temporeggia per impostare e pianificare il futuro. Il ritorno dei quarti con l'Arsenal in Champions League potrebbe essere infatti un bivio cruciale per il destino di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Blancos. In caso di mancata impresa dopo la pesante sconfitta dell'andata, l'allenatore italiano rischia il posto e in Inghilterra avrebbero già individuato il principale candidato a sostituirlo.