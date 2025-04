Ancelotti sempre più lontano da Madrid, c'è l'ombra di Xabi Alonso. La suggestione di un ritorno in Serie A

Si sa come vanno certe cose ma si sa anche che possono cambiare nel giro di pochi giorni. E' la storia di chi allena il Real. Non ha altre vie d'uscita che vincere, continuare a vincere, alzare trofei a getto continuo. Anche se lo ha fatto tante volte, non c'è pietà. Deve rifarlo, ancora e ancora. La gratitudine non fa parte delle qualità di Florentino Perez. E così Carlo Ancelotti, tre Champions League conquistate alla guida dei blancos, sarà costretto a salutare Madrid se chiuderà la stagione a mani vuote. Attenzione però. Nel caso in cui dovesse rialzarsi nella Liga (d'altra parte il Barça è distante solo quattro punti) e facesse la remuntada contro l'Arsenal al ritorno (difficile ma non impossibile, come ha detto lui, visto che i Gunners non hanno lo stesso rendimento e impatto fuori casa e il Bernabeu non è lo scenario migliore per chi ha certe mancanze...), Carletto potrebbe restare al suo posto tra ovazioni e musica.