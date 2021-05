Real Madrid: contatti con Conte, l'alternativa è Pochettino

DALLA SPAGNA

In casa madridista è tempo di rivoluzione e Perez ha chiesto all'ex Inter come si adatterebbe alla situazione

Perso Allegri, che quasi tutti a Madrid davano per certo come sostituto di Zidane, il Real si rituffa nella caccia al nuovo allenatore. Florentino Perez ha rotto gli indugi e contattato Antonio Conte per capire se fosse interessato al progetto di rivoluzione che i Blancos stanno preparando: alcuni senatori lasceranno, Sergio Ramos e Marcelo su tutti, e serve un uomo forte che dia nuovo impulso alle ambizioni madridiste. Getty Images

L'interesse per Conte, dopotutto, risale al 2018 quando era candidato a sostituire Lopetegui. Il matrimonio non andò a buon fine (fu scelto Solari presto sostituito da Zidane) anche per un presunto no dello spogliatoio, che l'ex Inter aveva però recentemente smentito: "Fu una decisione mia, non era il momento giusto". Il momento giusto potrebbe dunque essere questo, visto che tanti leader di quello spogliatoio sono in procinto di andarsene.

In casa Real, riporta As, comunque non si scarta l'opzione Pochettino, se dovesse lasciare il PSG. Per Raul, candidatura che piace ai tifosi, il Real invece preferirebbe un percorso più morbido lasciandolo almeno un altro anno al Castilla.