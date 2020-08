Raiola: "Pogba rimane allo United, anche Haaland non si muove"

Niente Juve e nessun addio alla Premier League. Mino Raiola ha spento sul nascere ogni rumors di mercato attorno a Paul Pogba. "Resterà al Manchester United. E' un giocatore chiave per lo United, hanno un progetto importante e lui è incluso al 100% - ha spiegato l'agente -. Non accetteranno nessuna offerta questa estate per vendere Pogba. Parleremo presto di un nuovo contratto, nessuno stress". Stesso destino per Erling Haaland, il nuovo fenomeno del calcio mondiale acquistato a gennaio dal Borussia Dortmund. "E' un rimpianto per chi non l'ha preso e un sogno per chi vorrà prenderlo. Non si muoverà quest'anno, sta bene al Dortmund. Non è il momento di spostarsi, siamo molto consapevoli del percorso di carriera che si può fare".