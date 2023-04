Quale futuro per Messi? Il Barça ci prova ma ci sono altre tre opzioni

GLI SCENARI

Il fuoriclasse argentino vorrebbe restare in Europa nonostante le super offerte dall’Arabia Saudita e dagli Usa

In Spagna, ormai, non si fa altro che parlare di Leo Messi. Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona, approfittando del fatto che il suo contratto con il Psg scadrà il prossimo 1° luglio, vuole riportarlo in Catalogna e sarebbe pronto a offrirgli un contratto di uno o due anni, grazie a introiti extra di 200-300 milioni di euro tra merchandising, sponsor e biglietti vari. Secondo quanto riporta Sport, invece, la Pulce ha sempre quattro opzioni sul tavolo.

La prima arriva dall’Al-Nassr, la squadra araba in cui gioca Ronaldo, che sarebbe pronta a una mega offerta da 400 milioni di euro a stagione. La seconda è legata alla MLS, con l’Inter Miami di Beckham. La terza è quella di una permanenza al Psg, con ritocco al rialzo dell’ingaggio e la quarta è il ritorno al Barça. Messi vorrebbe rimanere in Europa per poter vincere il Pallone d’Oro, e al momento è il principale indiziato visto quanto fatto al Mondiale, e soprattutto vorrebbe tornare a vestire la maglia del Barcellona. Il presidente Laporta ritiene di avere un "debito morale con Messi" dopo la sua partenza. In più ci sarebbe la possibilità di essere allenato dal suo ex compagno Xavi, che sarebbe la guida tecnica ideale per il finale di carriera di Leo.