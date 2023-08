PSG, scoppia un nuovo caso: Neymar ha chiesto la cessione immediata

L'INDISCREZIONE

Secondo l'Equipe, il campione brasiliano ha deciso di andarsene e lo ha comunicato domenica ai dirigenti

© Getty Images Arriva dalla Francia una clamorosa notizia di calciomercato. Secondo l'Equipe, infatti, Neymar avrebbe chiesto nella giornata di domenica ai dirigenti del PSG una cessione immediata, nonostante un contratto da 30 milioni di euro netti fino al 2025. Già da tempo il fuoriclasse brasiliano è finito nel mirino dei tifosi, che lo hanno ripetutamente contestato. Il calciatore vorrebbe tornare al Barcellona, club dal quale se n'è andato nell'estate del 2017 per la cifra record di 222 milioni di euro, ma il tecnico Xavi non è convinto dall'operazione-ritorno.

Arrivato a Parigi nel 2017 dal Barcellona, Neymar ha disputato complessivamente 173 partite segnando 118 gol, contribuendo alla vittoria di cinque campionati francesi, tre Coppe di Francia, due Coppe di Lega e tre Supercoppe. Zero, invece, i trofei europei messi in bacheca, il motivo per cui Al-Khelaifi decise di pagare la stratosferica clausola al Barça e ricoprirlo d'oro. Un'operazione folle da 489.228.117 euro, secondo conti fatti dallo spagnolo El Mundo.

Secondo la ricostruzione dell'Equipe, Neymar ha riunito la famiglia e il suo agente Pini Zahavi e tutti insieme hanno convenuto che fosse il momento di una svolta lontano da Parigi. Una decisione che stride con le dichiarazioni di poche settimane fa, in cui spiegava di voler continuare a giocare al PSG.

In casa parigina, dopo il braccio di ferro con Mbappé, un' altra brutta gatta da pelare. E il concreto rischio che del tridente delle meraviglie Messi-Mbappé-Neymar non rimanga più nessuno.

