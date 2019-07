GUERRA TRA RICCHI

Sorride, a 16 anni, mostrando la sua nuova maglia e un numero che non indosserà mai, il 2022. È semplicemente la scadenza del suo nuovo contratto: Xavi Simons è ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain. Suo malgrado, simbolo dell'ennesimo dispetto tra i francesi e il Barcellona, una guerra cominciata dopo l'affare Neymar.

Xavi, infatti, arriva proprio da lì. Del resto ha quel nome, storia vera raccontata da lui, in onore all'idolo dei suoi genitori, l'ex centrocampista del Barça. È nato in Olanda ed è arrivato alla Masia quando aveva sette anni. Poi, nell'epoca dei social network ha fatto presto a diventare famoso. Un po' per quei capelli lunghi e ricci, un po' (soprattutto) per il suo talento mostrato nelle giovanili catalane, giocando da regista.

Guarda caso lo "scippo" del Psg è successivo all'annuncio di Louie Barry, altro giovanissimo talento, anche lui classe 2003, che il Barcellona ha soffiato circa dieci giorni fa proprio ai rivali, con i quali l'inglese aveva già sostenuto le visite mediche. Non è un caso, forse, neppure che Xavi sia assistito da Mino Raiola: il Barça gli offriva un contratto da 200 mila euro a salire, il Psg ha messo sul piatto più soldi. E Xavi è andato via.

"Oggi è un giorno molto complicato per me - ha scritto lui dando l'addio al Barcellona -, perché a nessuno piace salutare. E men che meno quando devi dire addio alla tua casa, alla tua famiglia e alla vita a cui sei abituato. Non dimenticherò mai la prima volta in cui ho indossato la maglia del Barça".