Psg, colpo di scena per Mbappé: ripresi i dialoghi tra le parti

Il fantasista ha assistito allo stadio alla prima gara di campionato di Luis Enrique, salutando i compagni

PSG spuntato senza Mbappé e Neymar: solo 0-0 col Lorient





















1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Quando il cielo sembrava nerissimo, ecco un colpo di scena nella telenovela con protagonisti in particolare il Psg e Kylian Mbappé. Nella notte che sanciva il ritorno in campo dei parigini al Parco dei Principi (solo 0-0 contro il Lorient), gli occhi sono stati puntati per tutta la sera sul fantasista ex Monaco, presente in tribuna (e sorridente) al fianco di Ousmane Dembelè. Una presenza tutt'altro che banale, la quale può sancire una clamorosa riapertura.

Vedi anche Calcio estero Ligue 1: Psg inceppato senza Mbappé, solo 0-0 col Lorient. Marsiglia ok in rimonta

Tra il club presieduto da Al-Khelaifi e Mbappè (che nel pre-gara si è anche recato negli spogliatoi a salutare i compagni), scrivono dalla Francia, c'è da registrare una ripresa di contatti con un obiettivo comune: porre un freno alla situazione e cercare di non incattivire ulteriormente i rapporti. Insomma si è aperto nuovamente un canale di dialogo, ma al momento è assai complicato pensare a un accordo per proseguire il rapporto e rinnovare il contratto. Piuttosto le parti potrebbero accordarsi per un addio 'ordinato' entro agosto con un indennizzo in favore del Psg. Il Real Madrid attende.