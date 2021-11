Psg, Leonardo: "Nessun contatto con Zidane, Pochettino non ha chiesto di partire"

PANCHINA CALDA

Il direttore sportivo del club parigino ha voluto fare chiarezza sulle voci intorno alla panchina del club

Nessun incontro con Zinedine Zidane, avanti con Mauricio Pochettino. Nonostante le numerosi voci intorno a Parigi, il Psg non cambierà guida tecnica. A confermarlo è stato il ds Leonardo a cui nei giorni scorsi era stato affibbiato un incontro con l'ex tecnico del Real Madrid: "Ho grande rispetto, ma non ho visto né contattato Zidane". Al timone resterà Pochettino: "Non vogliamo che lui se ne vada e lui non ci ha chiesto di andare via".

Con queste parole Leonardo ha voluto spazzare via un po' di nubi sopra la guida tecnica del Psg con i corteggiamenti, reali o platonici che fossero, sull'asse Manchester-Parigi che hanno coinvolto negli ultimi giorni tanto Pochettino quanto Zidane.

Il tecnico argentino per molti era il favorito del Manchester United per sostituire l'esonerato Solskjaer, con tanto di motivazione contro i tre tenori là davanti (Mbappé, Neymar, Messi) diventati difficili da allenare. Al suo posto il Psg avrebbe preso subito Zidane, tanto di un ipotetico incontro proprio tra Zizou e Leonardo che ora il ds brasiliano ha smentito ad Afp.

"Ho grande rispetto per Zidane, come allenatore e per il giocatore che è stato - ha commentato -, ma non c'è stato alcun incontro né l'ho contattato. Non vogliamo che Pochettino se ne vada. Lui non ha mai chiesto di andare via e nessun club ci ha contattato per lui".