PSG, Conte ha detto sì e ha fatto la lista della spesa: c'è anche Lukaku

IL POST-POCHETTINO

L'ex tecnico dell'Inter potrebbe riabbracciare anche un'altra vecchia conoscenza, Paul Pogba

In Francia e Inghilterra non hanno dubbi: Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del PSG dove prenderà il posto di Mauricio Pochettino. Secondo 'Le Parisien', il gradimento del tecnico salentino per la destinazione è totale, sebbene sia sotto contratto fino al 2023 con il Tottenham. Il britannico 'The Sun' si è spinto oltre, ipotizzando una lista di acquisti stellari per accrescere ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Sul taccuino ci sarebbero il pupillo Romelu Lukaku e Paul Pogba, già allenato ai tempi della Juventus. Conte al Psg: Lukaku, Hakimi e un 11 da sogno





















Un altro nome nella lista potrebbe essere quello di Marcus Rashford, già individuato da tempo dalla dirigenza del Psg come il sostituto naturale di Kylian Mbappé. L'attaccante inglese, in scadenza nel 2023 con lo United, non pare intenzionato a rinnovare e avrebbe voglia di cambiare aria dopo una stagione deludente. A Parigi Conte ritroverebbe anche Hakimi, esterno perfetto nel suo 3-5-2 come dimostrato ai tempi dell'Inter. Con Neymar, Messi ed eventualmente Lukaku, il tecnico salentino dovrebbe optare per il 3-4-3, visto che appare assai complicato rinunciare nell'11 iniziale a uno tra O Ney e la Pulce. Pogba andrebbe a completare un centrocampo da favola con Verratti, mentre verrebbe finalmente risolto il dualismo tra Donnarumma e Navas, con la cessione del portiere costaricano e l'indiscussa titolarità dell'ex Milan.

