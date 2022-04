PSG, Donnarumma: "Qui per fare il titolare. Resto per vincere la Champions"

L'INTERVISTA

Il portiere della Nazionale: "Le cose con Keylor Navas devono cambiare"

Dopo la conquista della Ligue1, Gigio Donnarumma parla della stagione tra alti e bassi al PSG. "Resto e proverò a vincere la Champions League - ha detto il portiere a Sky Sport - La vittoria del campionato è stata una bella soddisfazione. Per me si è trattato di un anno di ambientamento, ma sono davvero contento per com'è andata. Ci dispiace aver dato una delusione ai nostri tifosi in Champions League, ma proveremo a rifarci". Sul dualismo con Navas idee chiare: "Sono qui per fare il titolare. Come ho già detto, per me è stato un anno di ambientamento: non è stato facile cambiare, lingua e abitudini. Con Navas ho un ottimo rapporto ma, come ha dichiarato anche lui, non è stato facile vivere questa competizione. Le cose sicuramente devono cambiare". Il Psg conquista la Ligue 1 con 4 turni di anticipo













La festa per il 10° titolo è stata macchiata dalla protesta dei tifosi che hanno lasciato lo stadio. "Ci è dispiaciuto molto anche perché ci hanno sempre supportato e sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo. Li capiamo, anche noi volvamo fare bene in Europa: abbiamo sofferto nello spogliatoio dopo l'eliminazione, ma l'obiettivo di questa sera era vincere lo scudetto e in futuro proveremo a rifarci anche in Champions".

In chiusura l'ex estremo difensore del Milan fa un in bocca al lupo ai suoi ex compagni. "Vorrei il Milan campione d'Italia. Sento spesso i miei compagni, gli auguro di vincere lo scudetto perché stanno facendo una grandissima stagione e Pioli sta lavorando molto bene".

