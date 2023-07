Psg, colpo di scena Mbappé: escluso dalla tournée in Giappone 

Mbappé e Kim Kardashian insieme a Miami



























































Clamorosa presa di posizione del Paris Saint-Germain, che ha deciso di escludere Kylian Mbappé dal gruppo squadra che si recherà nelle prossime ore in Giappone e Corea del Sud per prendere parte alla tournée asiatica programmata da tempo. Una mossa forte, figlia della volontà dell'attaccante di non rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno del 2024, che di fatto mette ufficialmente l'ex Monaco sul mercato.