La Premier polverizza ogni record: spesi 922 milioni nel mercato invernale

SPESE FOLLI

Il solo Chelsea ha speso 326 milioni, più di tutti i club di Bundesliga, Liga, Serie A e Ligue 1 messi insieme.

© Getty Images

La Premier League ha infranto ogni record di spesa nel mercato invernale che si è appena concluso, surclassando tutti gli altri principali campionati. L'affare Enzo Fernandez chiuso in extremis dal Chelsea (121 milioni al Benfica, ndr) porta la somma totale investita dai club della massima serie inglese a 815 milioni di sterline (922 mln euro), di cui 275 milioni solo nell'ultimo giorno di mercato conclusosi la scorsa notte, e quella complessiva della stagione 2022/23 a 2,8 miliardi di sterline (3,17 mld di euro). Il solo Chelsea ha speso di più a gennaio - circa 326 milioni di euro - rispetto al totale combinato di tutti i club di Bundesliga, Liga, Serie A e Ligue 1.

Secondo le cifre diffuse dalla Bbc su fonti della Deloitte, la somma investita solo ieri è superiore dell'83% rispetto al precedente record del calciomercato invernale, che era di 150 milioni di sterline, stabilito nel 2018, mentre quella totale di gennaio quasi raddoppia quella dell'inverno 2018 (430 milioni di sterline). Inoltre, la spesa dei club di massima serie inglesi ha rappresentato il 79% del totale dei cinque grandi campionati europei. La SuperLega che praticamente nessuno vuole in pratica esiste già e si chiama Premier League, dove squadre di basso livello possono permettersi spese che dalle nostre parti solo ci sognamo.

La regina del mercato è stata senza dubbio il Chelsea. Enzo Fernandez è diventato l'acquisto più caro della storia della Premier League, superando il precedente primato stabilito dal Manchester City con Jack Grealish (115 milioni di euro). Il centrocampista argentino è anche il 6° colpo di mercato di tutti i tempi dietro Neymar, Mbappé, Dembélé, Coutinho e Joao Felix.

LIGA, TEBAS: "CLUB INGLESI ECONOMICAMENTE DOPATI"

"Si legge della 'forza' della Premier League, ma non è così. E' una competizione basata sulle perdite milionarie delle società (le entrate ordinarie non bastano). La maggior parte dei club sono economicamente dopati". In un tweet il presidente della Liga Javier Tebas torna ad attaccare la massima serie inglese, protagonista assoluta nella sessione invernale di mercato.

